Безумный хардбас-шутер Anger Foot вышибает двери на PlayStation 5 - релиз уже 1 июля

Студия Free Lives и издательство Devolver Digital объявили, что безумный шутер Anger Foot доберётся до PlayStation 5 уже 1 июля 2025 года. Игра ранее вышла на ПК летом 2024 года и получила восторженные отзывы — 93% положительных оценок в Steam говорят сами за себя.

Anger Foot — это ультрадинамичный шутер от первого лица, в котором главное оружие игрока — его нога. Вас ждёт бешеный ритм, стильная графика, неоновая эстетика и масса разрушений. Пинайте двери, ломайте кости и выносите противников с мощнейших ударов, попутно подбирая новое оружие, находя крутые кроссовки и улучшая способности.

Игрокам предстоит наводить хаос в канализации, трущобах и башнях мегаполиса, оставляя за собой след из разбитых дверей и смятых банок от энергетиков. Проект сочетает олдскульную механику, драйвовый геймплей и фирменное безумие Devolver Digital.

Скоро владельцы PlayStation 5 смогут испытать на себе, каково это — быть самой опасной ногой в городе.