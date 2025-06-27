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Anger Foot 11.07.2024
Экшен, Шутер, Инди, От первого лица
7.6 55 оценок

Безумный хардбас-шутер Anger Foot вышибает двери на PlayStation 5 - релиз уже 1 июля

butcher69 butcher69

Студия Free Lives и издательство Devolver Digital объявили, что безумный шутер Anger Foot доберётся до PlayStation 5 уже 1 июля 2025 года. Игра ранее вышла на ПК летом 2024 года и получила восторженные отзывы — 93% положительных оценок в Steam говорят сами за себя.

Anger Foot — это ультрадинамичный шутер от первого лица, в котором главное оружие игрока — его нога. Вас ждёт бешеный ритм, стильная графика, неоновая эстетика и масса разрушений. Пинайте двери, ломайте кости и выносите противников с мощнейших ударов, попутно подбирая новое оружие, находя крутые кроссовки и улучшая способности.

Игрокам предстоит наводить хаос в канализации, трущобах и башнях мегаполиса, оставляя за собой след из разбитых дверей и смятых банок от энергетиков. Проект сочетает олдскульную механику, драйвовый геймплей и фирменное безумие Devolver Digital.

Скоро владельцы PlayStation 5 смогут испытать на себе, каково это — быть самой опасной ногой в городе.

7
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
MORDORR

На самом деле игрулька весёлая и очень неплохая ! Ненапряжненько, с миленькой графой и для положительных эмоций. И динамично, и с юмором. Прошёл и забыл. А потом вдруг вспомнил и ещё разок!

3
Игорь Болонев

бедные мажоры наверное у них будет культурный шок от этой игры хехехе

2
-zotik-

Спасибо за бета тест? Всегда мечтали об этом слитом эксклюзиве))

1
гавгав

Почему ноги зелёные?

1
MORDORR

Грибок.

5