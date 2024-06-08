Ультра-динамичный шутер Anger Foot дебютирует в июле: "Твоя нога - единственное спасение для этого прогнившего города"

Шутер от первого лица, в котором вы можете пинать врагов так сильно, что они летят на другой конец карты. А если это не помогает, то вы всегда можете прикончить их из своего арсенала оружия, который включает в себя не только классические пистолеты, дробовики и экзотические винтовки.

Ваша цель — пробиться сквозь адский кошмар Дерьмогорода, где вас ждут самые разнообразные и безумные противники. Каждый из них имеет свои особенности и слабости, которые вы должны использовать в свою пользу. Но не думайте, что это будет легко. Враги будут атаковать вас со всех сторон, используя своё оружие, ловушки и окружение.

Вы будете путешествовать по разным локациям Дерьмогорода, от грязных трущоб и зловонной канализации до роскошных небоскрёбов. На вашем пути вы найдёте не только новое оружие, но и кроссовки, которые улучшат ваши способности. Кроме того, вы сможете разблокировать новые боевые навыки, которые помогут вам в борьбе с противниками.