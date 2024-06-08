Ультра-динамичный шутер Anger Foot дебютирует в июле: "Твоя нога - единственное спасение для этого прогнившего города"

Готовьтесь к безумному и адреналиновому экшену с выходом Anger Foot — сверхдинамичного шутера от первого лица, который ворвётся на ПК уже 11 июля. Разработчики обещают, что в этой игре ваши пинки будут не менее смертоносны, чем пули.
Anger Foot погрузит игроков в мир, полный красочных антропоморфных врагов, которых предстоит укрощать с помощью самых мощных ног в игровой индустрии. Вам предстоит прорываться через трущобы, канализации и небоскрёбы, собирая новое оружие, улучшая свои способности и подбирая новые кроссовки для ещё более эффективных и стильных атак. За вашим героем будет тянуться шлейф из выбитых дверей, сломанных костей врагов и смятых банок энергетика — всё это призвано подчеркнуть безбашенный и ураганный темп игры.
Пока что Anger Foot заявлена как ПК-эксклюзив. Возможно, в будущем игра доберётся и до других платформ, но на данный момент приобщиться к этому безумию смогут только владельцы персональных компьютеров.
Наконец-то, демку еще в прошлом году щупал - люто зашла.