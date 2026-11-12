Европейские игровые компании заявляют, что новые правила защиты прав потребителей в ЕС навредят индустрии

Ведущие мировые игровые компании резко раскритиковали новые правила защиты прав потребителей ЕС, которые, по их словам, «подорвут конкурентоспособность ведущей в мире индустрии видеоигр».

В среду Европейская комиссия представила новый свод правил по защите прав потребителей, включая Закон о цифровой справедливости (Digital Fairness Act), который является частью первых в истории отраслевых ограничений для индустрии видеоигр, наряду с принятым в середине сентября регламентом ЕС по защите детей в интернете.

В соответствии с предлагаемым Законом о цифровой справедливости, который еще должен быть согласован с другими институтами ЕС, видеоигры больше не смогут зарабатывать деньги, предлагая несовершеннолетним микротранзакции для продвижения в игре, известные как «плати, чтобы выиграть» (p2w) или «плати, чтобы продвинуться» (p2p). Также накладываются ограничения на «лутбоксы», содержащие виртуальные предметы-сюрпризы, которые игроки могут купить за реальные деньги. Закон также предусматривает, что виртуальные валюты внутри приложений должны быть отключены по умолчанию для лиц младше 18 лет.

Комиссия заявляет, что подобная практика поощряет чрезмерные траты, что особенно опасно для уязвимых потребителей, таких как дети. Нарушение правил может привести к штрафам в размере до 6% от мирового дохода в случаях, затрагивающих более двух третей населения ЕС.

«Мы хотим, чтобы европейская игровая индустрия продолжала процветать», — заявил комиссар по защите прав потребителей Майкл Макграт, объявляя о принятых мерах. Но конкуренция, добавил Макграт, должна основываться «на креативности, инновациях и качестве, а не на практиках, которые эксплуатируют потребителей».

В совместном заявлении Европейская федерация разработчиков игр, ассоциация, представляющая компании ЕС, и Video Games Europe, в которую входят такие мировые гиганты, как Sony и Epic Games, заявили, что предложенное определение «pay-to-win» «фундаментально ошибочно, не содержит четких определений и создаст путаницу как для игроков, так и для разработчиков», поскольку под определение может попасть «любая покупка».

Angry Birds и друзья

Европа изо всех сил пытается угнаться за США и Китаем в ряде технологических секторов, таких как ИИ и социальные сети. При этом в евроблок входят разработчики одних из самых популярных в мире игр, таких как Angry Birds и The Witcher. По данным Европейской аудиовизуальной обсерватории, в прошлом году расходы на видеоигры в блоке превысили 27 миллиардов евро, что составляет 17% мирового рынка.

Игровые группы утверждают, что индустрия уже хорошо регулирует себя с помощью родительского контроля и системы рейтингов контента PEGI, которые закон DFA (Digital Faireness Act) не учитывает.

«По сути, согласно DFA, все решения переходят от родителей и детей к Комиссии», — написали они.

DFA нацелен на регулирование ряда других отраслей, пресекая манипулятивные практики в онлайн-торговле, такие как вызывающий привыкание дизайн, динамическое ценообразование и затруднения с отменой цифровой подписки.