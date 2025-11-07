ЧАТ ИГРЫ
AYANEO представила портативную консоль NEXT 2 c iGPU уровня RTX 4060

Simple Jack Simple Jack

Китайская компания AYANEO представила свою новую портативную консоль NEXT 2, работающую под управлением Windows. Устройство создано на базе мощного гибридного процессора AMD Ryzen AI Max+ 395, что делает его одним из самых производительных решений в сегменте портативного гейминга.

В основе консоли лежит 16-ядерный процессор на архитектуре Zen 5 и встроенной графикой Radeon 8060S на архитектуре RDNA 3.5. По уровню производительности чип приближается к GeForce RTX 4060, что позволяет запускать современные игры без серьезных компромиссов.

В консоли применяются фирменные TMR-стики увеличенного размера и курки на основе эффекта Холла. Раскладка кнопок напоминает контроллер Xbox. По словам компании, дисплей относится к премиальному классу, однако характеристики пока не называются. Устройство также оснащено увеличенной встроенной батареей и двухвентиляторной системой охлаждения.

AYANEO пока не раскрыла детали о конфигурациях, но, по ожиданиям, базовая версия получит 32 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ накопителя. Ценник устройства, по предварительным прогнозам, составит выше $1500 (121 500 рублей). Официальная дата релиза еще не объявлена.

DezkQ

Ценник канеш конский, особенно на фоне дика, а для обывателя они как бы и одинаковые вроде...

A E

Засматривался на этого монстрика, но ценаааааа

DezkQ

Ну действительно, за это бабло GPD WIN 5 выглядит куда привлекательней

Neko-Aheron

Ух, теперь то злые птички будут лететь в свиней на все 120 фпс )))

Сонный Джо

120K гейминг...

selfreaver

подешевеет можно и взять

DezkQ

А там некуда. камень до усеру дорогущий. Бабка стрижет по полной, раньше выхода условного 495 она не упадет. Ноуты с ним вон по 3к евры, мини ПК по 2к

