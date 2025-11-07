AYANEO представила портативную консоль NEXT 2 c iGPU уровня RTX 4060

Китайская компания AYANEO представила свою новую портативную консоль NEXT 2, работающую под управлением Windows. Устройство создано на базе мощного гибридного процессора AMD Ryzen AI Max+ 395, что делает его одним из самых производительных решений в сегменте портативного гейминга.

В основе консоли лежит 16-ядерный процессор на архитектуре Zen 5 и встроенной графикой Radeon 8060S на архитектуре RDNA 3.5. По уровню производительности чип приближается к GeForce RTX 4060, что позволяет запускать современные игры без серьезных компромиссов.

В консоли применяются фирменные TMR-стики увеличенного размера и курки на основе эффекта Холла. Раскладка кнопок напоминает контроллер Xbox. По словам компании, дисплей относится к премиальному классу, однако характеристики пока не называются. Устройство также оснащено увеличенной встроенной батареей и двухвентиляторной системой охлаждения.

AYANEO пока не раскрыла детали о конфигурациях, но, по ожиданиям, базовая версия получит 32 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ накопителя. Ценник устройства, по предварительным прогнозам, составит выше $1500 (121 500 рублей). Официальная дата релиза еще не объявлена.