Angry Video Game Nerd 8-bit: олдскульный экшен-платформер выйдет в октябре

Студии Mega Cat Studios и Programancer объявили дату выхода восьмибитного экшен-платформера Angry Video Game Nerd 8-bit, созданного по мотивам популярного одноименного шоу. Игра станет доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch 23 октября. В честь анонса разработчики выпустили новый трейлер и предоставили демо-версию на Steam.

Angry Video Game Nerd 8-bit переносит неистовую ярость гиков в игровой формат. Игроки возьмут под контроль самого Нерда и пройдут через множество пиксельных уровней, населенных зомби, механическими скелетами, жуткими жнецами и другими врагами. Каждый этап наполнен отсылками к предыдущим роликам шоу, а противники и ситуации напрямую перекочевали из видео в платформер, что позволит фанатам узнать любимые моменты в новом виде.