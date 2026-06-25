Анонсирована демоверсия мрачного ролевого экшена Anhedonia: Sanctuary of Ash

Разработчики из независимой студии Trauma Bonded Studio объявили дату выхода публичной демоверсии своего дебютного проекта Anhedonia: Sanctuary of Ash. Опробовать пролог грядущего ролевого экшена в сеттинге библейского апокалипсиса можно будет уже 6 июля 2026 года.

Anhedonia: Sanctuary of Ash представляет собой низкофэнтезийный ролевой экшен от третьего лица с элементами хоррора. Действие игры разворачивается в разрушенном средневековом мире, пострадавшем от вторжения демонических сил. Главным героем выступает падший священник по имени Эдгар, который, ведомый видениями своего брата Самуила, пытается найти искупление и защитить оставшихся в живых людей.

Игровой процесс сочетает в себе жестокие рукопашные сражения и элементы экстракшн-игр. Пользователям предстоит совершать опасные вылазки на оскверненные территории ради сбора ресурсов, экипировки и спасения выживших. Каждая смерть во время экспедиции приводит к потере всего добытого имущества. Накопленные ресурсы пригодятся для восстановления Святилища Пепла, представляющего собой разрушенный монастырь. Постепенно игроки смогут превратить его в безопасное поселение для уцелевших, открывая новые улучшения и благословения.

Боевая система завязана на контроле выносливости, своевременных уклонениях и парированиях, где любое столкновение несет смертельную опасность. Помимо прямого уничтожения монстров, протагонист способен изгонять демонов из одержимых людей, возвращая им рассудок. Авторы обещают густую атмосферу упадка, где предстоит исследовать покрытые пеплом леса, заброшенные деревни и места, где реальность рушится под влиянием Ада.

Предстоящая демоверсия послужит прологом к основной истории и позволит игрокам ознакомиться с ключевыми механиками проекта. Полноценный релиз Anhedonia: Sanctuary of Ash в цифровом магазине Steam запланирован на декабрь 2026 года.