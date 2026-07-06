Состоялся релиз демоверсии мрачного экшена Anhedonia: Sanctuary of Ash

Студия Trauma Bonded Studio официально объявила о выходе публичной демоверсии своего грядущего темного фэнтези Anhedonia: Sanctuary of Ash в цифровом магазине Steam. Выпущенная ознакомительная сборка выполняет роль полноценного сюжетного пролога, который позволяет игрокам заранее погрузиться в гнетущую атмосферу погибающего мира и лично опробовать базовые механики до релиза. Одновременно с этим событием разработчики открыли официальную страницу проекта, предложив всем желающим добавить новинку в свой список желаемого.

Сюжетная завязка разворачивается в декорациях сурового средневекового библейского апокалипсиса, где демоны разорвали привычную реальность на части. Главным героем выступает падший священник по имени Эдгар, который является последним живым экзорцистом в этих проклятых землях. Герою, ведомому смутными видениями, предстоит собирать ресурсы, спасать выживших и постепенно отстраивать с нуля полуразрушенный монастырь. Это убежище, получившее название Святилище Пепла, станет последним оплотом угасающего человечества.

Игровой процесс гармонично сочетает в себе элементы хардкорной ролевой игры от третьего лица, скрытного прохождения и механики экстракшн-выживания. Каждая вылазка в зараженные локации сопряжена с огромным риском, ведь в случае гибели персонаж навсегда теряет всю собранную добычу. Боевая система делает упор на brutal-melee сражения, точный расчет выносливости и своевременные парирования в битвах с одержимыми культистами и жуткими демоническими тварями. Трейлер проекта можно посмотреть по ссылке ниже или же на официальной странице в Steam.

На текущий момент этот атмосферный приключенческий экшен официально разрабатывается для ПК. Информации о возможном переносе проекта на игровые консоли PlayStation или Xbox авторы пока не предоставляли. Полноценный релиз проекта запланирован на декабрь 2026 года.