Aniimo - новая ролевая игра с открытым миром и магическими существами была представлена на Xbox Games Showcase 2025

Студия Pawprint представила свою свежую разработку — Aniimo, ролевую игру с открытым миром, где игрокам предстоит собирать и развивать волшебных существ. Анонс состоялся во время Xbox Games Showcase 2025, и трейлер уже подарил первое впечатление о геймплее.
В Aniimo игроки выступают в роли Pathfinders, исследующих мир Idyll — огромный, живой и наполненный приключениями открытый мир. Главная особенность игры — взаимодействие с магическими созданиями Aniimo, которых можно не только найти и приручить, но и прокачивать, развивая их способности для предстоящих сражений.
Геймплей включает как PvE, так и PvP-бои в реальном времени, исследование подземелий и решение древних головоломок, приносящих ценные награды. Игрокам предстоит объединять силы с магическими существами, чтобы раскрывать тайны мира и побеждать в многочисленных испытаниях.
Разработчики обещают насыщенный и разнообразный опыт в Aniimo, где дружба с волшебными существами становится ключом к успеху. Игра выйдет в 2026 году на ПК и Xbox Series X|S, позволяя погрузиться в волшебный мир приключений и боёв.
Берем Палворлд, выкручиваем насыщенность до упора, заливаем саундтреком из тиктока и приправляем мобильной донат механикой. Получаем вот этот стерильный продукт, сгенерированный советом директоров для максимального охвата. Вершина дизайнерской импотенции, каждый пиксель которой вопит о своей вторичности.
Смешно. Пишет про палворлд, который является тем же, что и описал и рассказывает, что его недочеты - это другая, не вышедшая игра.
тут уже палворлд и покемоны с ними судится будут
чё то на палворлд смахивает
потому что ЭТО и есть палворд!
всмысле?
После успеха «Геншина» все стали клепать свой «Геншин», после «Палворда», похоже, начинают клепать свои «Палворды». Персонажа такое впечатление, что вообще выдернули из «Овервотч 2».