Aniimo получила дату выхода: экшен-RPG с коллекционированием существ стартует 16 сентября

Kingsglory и Pawprint Studio объявили, что бесплатная action-RPG Aniimo выйдет 16 сентября сразу на PS5, Xbox Series X|S, ПК, iOS и Android. Вместе с датой разработчики представили новый трейлер и открыли предзаказы в PlayStation Store.

Действие игры развернётся на континенте Идилл — обширном мире, который можно исследовать практически без ограничений. Главной особенностью Aniimo станут десятки существ, которых игроки смогут ловить, развивать и использовать в сражениях. При этом их способности пригодятся не только в бою.

Одни Aniimo умеют планировать, другие плавать или извергать пламя. Эти особенности позволят преодолевать препятствия, добираться до ранее недоступных участков карты и находить спрятанные сокровища. Таким образом, коллекционирование существ напрямую связано с исследованием мира.

Помимо путешествий и сражений, в игре предусмотрены социальные элементы. В центре Идилла находится парящий в небе город, который станет местом встреч и взаимодействия игроков.

Aniimo выйдет бесплатно, однако перед релизом в PlayStation Store уже появились два платных набора предзаказа: расширенное издание за 9,99 евро и коллекционное за 23,99 евро. Оба комплекта включают аксессуар «Пушистый друг» и боевой пропуск, причём его версия зависит от выбранного издания.

Релиз Aniimo состоится 16 сентября на PS5, Xbox Series X|S, ПК через Steam, Epic Games Store и Microsoft Store, а также на iOS и Android.