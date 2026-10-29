Aniimo получила вторую часть первого сезона с новым островным регионом и PvP-сражениями

Условно-бесплатная RPG с коллекционированием существ Aniimo запустила вторую часть первого сезона Departure with the Wind. Обновление расширяет открытый мир континента Idyll, добавляет новые сюжетные задания, существ и соревновательные режимы. Главным нововведением стал архипелаг Whisperwake Isles с четырьмя разнообразными областями для исследования.

Путешествуя по новым территориям, игроки смогут встречать и ловить Aniimo, устанавливать с ними связь при помощи Twine и открывать способности, полезные для перемещения по миру и сражений. Обновление добавляет 51 нового Aniimo, включая новые формы Prismana, а также дополнительные сюжетные истории, связанные с обитателями островов.

Вторая часть сезона также расширяет соревновательную составляющую. Игрокам доступны PvP-дуэли в формате 1 на 1 и режим Operation: Egg Heist, в котором участники сражаются на равных условиях. Кроме того, появились временные активности, включая гонки Aniimo Dash и новые испытания в Holo-Battle Sim. До 9 декабря также будут проходить сезонные и тематические события.

Aniimo доступна бесплатно на PC, PS5, Xbox Series X|S, iOS и Android. Обновление Departure with the Wind: Part 2 уже вышло и будет доступно в рамках первого сезона до декабря 2026 года.