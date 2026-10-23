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Aniimo 16.09.2026
Ролевая, Мультиплеер, MMO, Условно-бесплатная, От третьего лица, Открытый мир
6.4 54 оценки

Aniimo получит масштабное обновление с новыми существами и неизведанными островами

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Pawprint Studio показала геймплей Season 1: Departure with the Wind Part 2 для бесплатной экшен-RPG Aniimo. Ролик демонстрирует новую экосистему, неизведанные локации, новых существ Aniimo и будущие открытия.

В Aniimo игроки исследуют открытый континент Idyll, объединяются с пойманными существами, открывают для них способности и сражаются с другими искателями приключений. Среди мест для путешествий есть и парящий в небе мегаполис.

Вторая часть первого сезона выйдет 29 октября на PlayStation 5, Xbox Series X|S, iOS, Android и PC в Steam.

Трейлеры 9 Обновления 1
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