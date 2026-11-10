Aniimo получит новые сюжетные задания и гонки - обновление также добавит систему дружбы с существами

Разработчики Aniimo раскрыли содержание ближайшего обновления, которое выйдет 12 ноября 2026 года. Серверы европейского региона будут недоступны на время технического обслуживания с 09:00 до 14:00 по московскому времени. После завершения работ игроки получат 500 Глиммер в качестве компенсации.

Одним из главных нововведений станет система связи с Аниимо. Повышая уровень близости с существами, игроки смогут открывать для них новые возможности: в частности, менять имена и усиливать эффекты навыков «Исцеление» и «Гриб-усилитель». Развивать отношения можно будет, беря питомцев в команду, размещая их дома, участвуя в испытаниях и сражениях.

В игру также добавят два сюжетных задания в Полумесячной бухте и гоночный режим Aniimo Dash. Последний предложит одиночные заезды и соревнования с участием до восьми игроков. Многопользовательские гонки будут доступны ежедневно с 18:00 до 24:00, а за выполнение испытаний можно получить эксклюзивные звания, рамки аватаров и ресурсы.

Кроме того, обновление принесёт фотособытие «Снимки Призманы», новые костюмы «Доблестный рыцарь» и «Теневая роза», улучшения мобильного управления и многочисленные исправления ошибок. Разработчики также предусмотрели временный сброс прогресса Whirlbite: игроки смогут вернуть потраченные на его развитие ресурсы в период с 12 по 27 ноября.