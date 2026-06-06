Aniimo выходит в 2026 году: ещё один "пушистый ответ" Pokemon и Palworld с упором на кооперацию и слияние существ

На Future Games Show Summer Showcase студия Pawprint Studios наконец обозначила более точное окно релиза для своей коллекционной ARPG Aniimo — игра выйдет в третьем квартале 2026 года, то есть в период с июля по сентябрь. После долгого пребывания в разряде «ожидаем примерно в 2026-м» это уже ощущается как более уверенный шаг к релизу, а не просто обещание в будущем времени.

Aniimo уже сейчас активно сравнивают с Pokémon и Palworld — и, если судить по показанным материалам, такие параллели неизбежны. Это открытый мир под названием Идилл, наполненный существами Аниимо, которых можно собирать, развивать и использовать в боях. Визуально проект явно делает ставку на «милоту», и в этом плане он выглядит даже более мягким и ориентированным на уютное приключение, чем многие конкуренты жанра.

Однако за внешней простотой скрываются более интересные идеи. Некоторые существа появляются только при определённых условиях — времени суток, погоде или специальных феноменах. Это добавляет игре элемент живого мира, где коллекционирование не сводится к простому «поймал всех», а требует наблюдательности и планирования.

Отдельного внимания заслуживает механика «слияния» с Аниимо: игрок может временно объединяться с существом, получая его способности. По ощущениям, это попытка уйти чуть дальше стандартной формулы жанра, добавив элементы гибридного геймплея — и это выглядит как один из самых любопытных экспериментов в проекте.

На фоне множества игр про коллекционирование существ Aniimo пока не пытается радикально ломать жанр, но явно стремится занять нишу более «уютной» и кооперативной альтернативы. И, учитывая растущий интерес к подобным проектам после успеха Palworld, у игры есть шанс попасть в удачное окно релиза.