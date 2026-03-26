Aniimo выйдет на PlayStation 5 - бесплатная RPG с существами получила новую платформу

Издатель Kingsglory и разработчик Pawprint Studio официально подтвердили: Aniimo выйдет на PlayStation 5.

Ранее игра уже была анонсирована для Xbox Series X|S, PC, iOS и Android, а теперь её можно добавить в список желаемого в PlayStation Store.

Действие Aniimo разворачивается на огромном континенте Идилл, где игрокам предстоит исследовать открытый мир, знакомиться с необычными существами и отправляться в приключения. Проект делает ставку на современный формат free-to-play и предлагает яркий, насыщенный контентом мир с акцентом на коллекционирование и взаимодействие с существами.

Разработчики позиционируют Aniimo как next-gen RPG с упором на исследование, свободу действий и живой открытый мир.