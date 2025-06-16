Авторы бесплатной ролевой игры Aniimo показали расширенный трейлер

После яркого дебюта на Xbox Games Showcase, Aniimo — новая бесплатная ролевая игра от Pawprint Studio — вновь напомнила о себе. Разработчики представили расширенную версию трейлера, которая теперь длится втрое дольше и демонстрирует массу новых игровых сцен. Проект вызывает ассоциации с Pokémon и Palworld, и не зря: тут тоже можно ловить магических существ, исследовать разнообразные биомы и сражаться как в одиночку, так и в компании.

Aniimo предлагает интересную механику — перевоплощение. Игроки смогут играть не только за героя-проводника (Pathfinder), но и превращаться в пойманных существ, используя их уникальные способности. Например, одни могут создавать ледяные мосты, другие — парить над землёй или плавать, открывая доступ к скрытым зонам.

В ролике показаны яркие и детализированные локации: заснеженные вершины, леса, пляжи, руины и подземелья. Помимо исследования, игроков ждёт и боевая система с PvP, а также кооперативный режим, где можно исследовать мир с друзьями.

Интерес к игре высок — во многом благодаря тому, что она будет бесплатной, а геймплей обещает быть насыщенным и разнообразным. Закрытое бета-тестирование запланировано на лето, и все желающие уже могут зарегистрироваться на официальном сайте.