Не только ловля существ: Aniimo готовит PvP, кооператив и огромный открытый мир к релизу в 2026 году

Издательство Kingsglory и студия Pawprint Studio объявили, что бесплатная экшен-RPG Aniimo выйдет в третьем квартале 2026 года на PlayStation 5, Xbox Series, PC, а также устройствах под управлением iOS и Android. До релиза разработчики проведут глобальное закрытое бета-тестирование, которое стартует уже этим летом.

Aniimo часто сравнивают с другими играми о коллекционировании существ, однако новые подробности показывают, что проект делает ставку не только на сбор необычных питомцев. Игрокам предстоит исследовать открытый мир Идиллы, устанавливать связь с существами Aniimo и буквально смотреть на мир их глазами, используя уникальную механику слияния с компаньонами.

В бета-версии появятся новые существа, включая Баббипа, Попапуса, Мофлинга и Саузита, а также дополнительные формы уже известных Aniimo. Кроме того, станет доступен новый водный регион под названием Остров Мира.

Разработчики также расширяют социальные и соревновательные элементы. Игроков ждёт PvP-режим «Ограбление алмазного яйца», где команды будут бороться за контроль над ценным артефактом, а также кооперативные битвы против боссов Буббаска и Корализа. Впервые появится возможность обмениваться Aniimo между игроками.

Ещё одной важной частью игры станет развитие собственного дома. Базу в виде передвижного автофургона можно будет украшать и настраивать, постепенно превращая её в полноценное убежище.

Судя по представленному контенту, Aniimo стремится объединить исследование мира, коллекционирование существ и многопользовательские активности в одном проекте. Именно сочетание открытого мира, кооператива и PvP может стать тем элементом, который позволит игре выделиться среди многочисленных представителей жанра.