Новый трейлер Aniimo показал возможности игры и раскрыл содержимое платных наборов

Бесплатная action-RPG с открытым миром и коллекционированием существ Aniimo выйдет 16 сентября на PlayStation 5, Xbox Series X|S, ПК и мобильных устройствах. Одновременно с объявлением даты разработчики представили новый трейлер, а в PlayStation Store уже стартовали предзаказы.

За разработку Aniimo отвечают Kingsglory и Pawprint Studio. Игра предложит игрокам исследовать континент Идилл, ловить необычных существ и использовать их способности не только в сражениях, но и во время путешествий по открытому миру.

Аниимо будут появляться в зависимости от окружающей среды, погоды, природных явлений и времени суток. Собранных существ можно развивать и эволюционировать, а при необходимости игрок сможет буквально перевоплотиться в одного из своих компаньонов. Такая механика позволит использовать способности Аниимо для решения головоломок, исследования мира и участия в боях.

Мир игры будет рассчитан не только на обычное исследование. На Идилле появятся различные испытания, гонки и другие активности, а отдельное внимание разработчики уделили многопользовательским возможностям. В режиме PVEVP «Кража яиц» команды из трёх игроков смогут отправляться на Затерянные острова, где им предстоит одновременно искать существ и сражаться.

Ещё одной частью приключения станет личный автодом игрока. Его можно использовать как мобильную базу, обустраивать, украшать и выращивать урожай. Кемпинг также станет местом для встреч и общения с другими игроками.

Параллельно с объявлением даты релиза Kingsglory открыла предзаказы в PlayStation Store. Игрокам предложены два платных набора — Advanced Edition за 9,99 доллара и Collection Edition за 19,99 доллара. Оба варианта включают эксклюзивный аксессуар «Пушистый друг» и специальные игровые награды, тогда как более дорогое издание дополнительно предлагает эксклюзивную куклу и рамку для аватара.

Aniimo выйдет 16 сентября сразу на нескольких платформах: PlayStation 5, Xbox Series X|S, ПК через Steam, Epic Games Store и Microsoft Store, а также iOS и Android. При этом сама игра распространяется по условно-бесплатной модели.

Сочетание открытого мира, коллекционирования существ, возможности управлять их способностями и многопользовательских активностей делает Aniimo заметной попыткой расширить привычную формулу игр о ловле монстров. Уже 16 сентября станет понятно, насколько удачно разработчикам удалось объединить эти элементы в одном большом приключении.