Новый трейлер игры о коллекционировании существ Aniimo показывает открытый мир, ферму и намёки на кооператив

Студия Pawprint Studio выпустила свежий трейлер бесплатной игры Aniimo — приключения по коллекционированию существ. В ролике показали игровой мир, разнообразие зверюшек и даже намекнули на кооперативный режим.

Помимо путешествий с милыми созданиями, вам предстоит строить ферму. Судя по всему, там будет система земледелия: игроки и Анимо смогут вместе выращивать растения и овощи. В игре также есть большой научно-фантастический город — возможно, главный центр событий.

Анимо мирно соседствуют с людьми, хотя многие обитатели города — странные существа. Интересная деталь: в трейлере один из Анимо выступает в роли дрона-доставщика. Также показали кастомизацию: можно настраивать не только внешность персонажа, но и своего компаньона.

В начале ролика герой проводит время с другими персонажами — похоже, намёк на кооператив. Торговля, сражения и общение — важные элементы таких игр, как Pokémon, так что мультиплеер здесь выглядит логичным.

Игру впервые показали в июне прошлого года. Игроки берут на себя роль Следопыта и исследуют открытый мир. Сюжет пока раскрыт не полностью, но студия обещает на старте PvE и PvP, подземелья, сражения в реальном времени и головоломки.

Недавно Pawprint Studio объявила о ещё одной закрытой бета-версии. Записаться можно на официальном сайте. В трейлере также показали новых существ — из морей и неба.

В бою важно находить синергию между способностями Анимо, особенно в сложных сражениях. За победу дают золотые яйца — из них могут вылупиться редкие существа.

Ещё в сентябре 2025 года студия подтвердила, что в Aniimo будет эволюция. Например, Стелларис — одна из возможных эволюций Селестиса — появляется только в дождливые дни. У него развивается особая мембрана для хранения воды, которую можно использовать в бою.

Aniimo выйдет на ПК, PS5 и Xbox Series X/S. Дата релиза пока не объявлена.