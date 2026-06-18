Опубликована большая демонстрация игрового процесса бесплатной экшен-RPG Aniimo

Студия Pawprint Studio представила полноценную демонстрацию игрового процесса своей будущей условно-бесплатной RPG с открытым миром под названием Aniimo. Свежий ролик Gameplay Showcase детально раскрывает механику коллекционирования боевых существ и систему исследования локаций. Главной особенностью проекта станет механика слияния, которая позволяет игроку временно объединяться со своими питомцами ради получения мощных боевых навыков.

Публикация видео совпала с важным достижением для разработчиков — число предварительных регистраций на официальном сайте игры официально превысило 13 миллионов пользователей. В качестве благодарности авторы пообещали подарить игровому сообществу ценные стартовые бонусы, включая уникальные элементы кастомизации персонажей и ресурсы для ускоренной прокачки.

Релиз Aniimo запланирован на 2026 год для ПК, консолей PlayStation 5 и Xbox Series X|S, а также мобильных устройств. Точную дату выхода студия пока держит в секрете, однако проверить основные механики лично пользователи смогут уже этим летом в рамках масштабного закрытого бета-тестирования, сбор заявок на которое уже стартовал.