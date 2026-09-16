Вышла бесплатная RPG с открытым миром и милыми зверушками Aniimo - в Steam игра уже собрала 100 тысяч игроков

Разработчики из студии Pawprint Interactive Entertainment наконец выпустили условно-бесплатную RPG с открытым миром Aniimo. Новый конкурент "покемонов" стал доступен на ПК в Steam, Epic Games Store, PlayStation 5 и Xbox Series X/S, а запуск на мобильных устройствах состоится чуть позднее — 23 сентября. Старт новинки в цифровом магазине Valve уже оказался крайне успешным. В первые же часы пиковый онлайн игры превысил отметку в 101 тысячу одновременных игроков.

События Aniimo разворачиваются на просторах континента Айдилл, населенного сотнями разнообразных волшебных существ. Игрокам предстоит ловить питомцев с помощью специальных капсул. Главной геймплейной особенностью проекта стала механика «слияния»: персонаж может объединяться со своим питомцем, получая доступ к уникальным способностям для исследования карты, а также напрямую брать питомца под контроль в реальном времени во время битв. Кроме того, в игре реализована система обустройства мобильного лагеря в доме на колесах.

Несмотря на внушительный стартовый наплыв игроков, рейтинг пользовательских обзоров Aniimo быстро опустился до "Смешанных". Игроки хвалят игру за яркий визуальный стиль, очаровательный дизайн монстров и удачное объединение механик Palworld с эстетикой уютных приключений. Положительно также оценивается вариативность эволюций и поиск редких форм существ.

Основная критика Aniimo адресована техническими проблемами. Игроки жалуются на встроенный загрузчик клиента, который после скачивания в Steam требует докачивать гигабайты данных на крайне низкой скорости. Также сообщается об отсутствии ограничения частоты кадров в главном меню, приводящем к перегреву видеокарт, ошибках при сохранении внешности героя, отсутствии полноценной поддержки геймпадов на ПК и плохой совместимости со Steam Deck. Дополнительное недовольство вызвала агрессивная монетизация с платными ускорителями высиживания яиц и покупкой расходников для поимки.

Сейчас разработчикам предстоит оперативно выпустить первые патчи для стабилизации серверов и исправления управления, чтобы удержать собранную на старте стотысячную базу игроков перед выходом мобильной версии.