Кооперативная метроидвания Anima Flux получила большое обновление демо-версии

Внимание всем геймерам и искателям приключений, приготовьтесь к захватывающему обновлению в области кооперативных игр-метроидвании! Приготовьтесь окунуться в , как никто другой: Разработчики 2D-платформера Anima Flux представили свою последнюю демо-версию, обещающую полную адреналина одиссею через пустынный, антиутопический космический город, захваченный полчищами мутантов.
Улучшения боевой системы:
- Новые способности: у персонажей с самого начала игры теперь есть новые способности, позволяющие разнообразить бой.
- Мечник теперь имеет Stagger Attack – рывок, оглушающий врагов перед вами. Оглушенные враги получают двойной урон от ваших обычных атак.
- Атака лучника с отскоком - позволяет вам отпрыгнуть назад во время стрельбы, создавая недолговечную приманку, которая поглощает атаки противника.
- Усиленные специальные атаки: у каждого персонажа теперь есть шкала усиления специальных атак, которая заполняется при выполнении определенных условий.
Улучшенная система направляющих:
- Больше никаких оправданий тому, что вы не изучили управление! В меню паузы теперь доступно удобное руководство, дающее четкое представление об основных игровых механиках.
Улучшенный игровой процесс:
- Автоматическое прицеливание: лучник теперь автоматически фиксируется на ближайшем враге, при этом ручное прицеливание остается доступным.
- Буфер кнопок: атаки, прыжки или рывки автоматически срабатывают после предыдущего действия, что повышает плавность боя.
- Вибрация геймпада: почувствуйте интенсивность битвы с помощью новых опций вибрации геймпада, которые обеспечивают тонкую обратную связь при незначительном повреждении и более сильные импульсы при тяжелых ударах или смерти персонажа.
- Балансировка режима ярости: создавайте хаос в течение длительного времени с помощью перебалансированного режима ярости, который больше не оглушает врагов, но имеет значительно большую продолжительность и снимает прежний штраф за досрочную деактивацию.
Это обновление также включает в себя различные мелкие исправления и улучшения, улучшающие общий игровой процесс.
Anima Flux выйдет в четвертом квартале 2024 года на ПК, Xbox, PS5 и Nintendo Switch.