Кооперативная метроидвания Anima Flux получила большое обновление демо-версии

Кооперативная метроидвания о двух генетически модифицированных солдатах, работающих на теократический диктаторский режим. Ваша миссия — проникнуть в заброшенный космический город, захваченный мутантами, и найти последний оплот человечества.

Используйте свои генетические модификации и разнообразное оружие, чтобы справиться с любым противником. Не бойтесь смерти — ваше сознание будет перенесено в новое тело благодаря импланту в шее. Но что стоит за этой технологией? И какая правда ждёт вас в конце пути?