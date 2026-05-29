Anima: Song from the Abyss выйдет в 2027 году - мрачная action RPG делает ставку на сюжет и атмосферу

Anima: Song from the Abyss официально выйдет в 2027 году на PlayStation 5, Xbox Series и ПК. Студия Anima Project наконец раскрыла окно релиза и поделилась новыми подробностями о своей мрачной action RPG, действие которой разворачивается во вселенной Anima: Beyond Fantasy.

Судя по описанию, разработчики делают ставку не только на быстрые бои, но и на полноценное сюжетное приключение с акцентом на тайны, древние цивилизации и странную почти готическую атмосферу. История начинается с катастрофы на имперском дирижабле, экипаж которого бесследно исчезает, а главный герой — рыцарь Сорен — оказывается втянут в события, связанные с древним артефактом и загадочным существом по имени Ноин.

Одной из главных особенностей станет возможность играть сразу за двух персонажей и переключаться между ними в реальном времени. Такой подход сразу вызывает ассоциации с современными японскими action RPG, где динамика боя строится не только на скорости, но и на комбинировании разных стилей игры.

При этом Anima: Song from the Abyss явно пытается выделиться за счёт мира и настроения. Разработчики обещают вручную созданные локации, огромных боссов, систему отношений с персонажами и глубокую кастомизацию оружия и навыков. Всё это звучит амбициозно, особенно для проекта по относительно нишевой вселенной.

Пока игра выглядит как любопытная смесь мрачного фэнтези, аниме-эстетики и классических RPG-мотивов. И если Anima Project удастся реализовать заявленный масштаб без потери темпа и атмосферы, у поклонников сюжетных action RPG может появиться ещё один неожиданный фаворит ближайших лет.