Фанаты перенесли Animal Crossing на ПК с поддержкой 4K и широкоформатного режима

Классическая Animal Crossing с Nintendo GameCube неожиданно получила неофициальную версию для ПК. Проект пока находится на стадии тестирования, но уже сейчас позволяет пройти игру в высоком разрешении и современном формате экрана.

Порт стал возможен благодаря многолетней работе энтузиастов, которые занимались декомпиляцией оригинального кода. На его основе разработчик под ником FlyingMeta создал нативную версию для ПК, заменив графический API консоли на OpenGL.

Несмотря на статус ранней версии (0.8), игра уже стабильно работает и предлагает заметные улучшения: поддержку 4K, широкоформатное изображение и возможность использовать пользовательские текстуры. При этом часть функций пока отсутствует — например, эмуляция NES, связь с Game Boy Advance и некоторые сетевые возможности.

Для запуска потребуется собственная копия оригинальной игры, что типично для подобных проектов. Сохранения совместимы с эмулятором Dolphin, что упрощает перенос прогресса.

Подобные инициативы становятся всё более популярными: ранее аналогичным образом на ПК переносили, например, The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Судя по всему, и Animal Crossing со временем получит ещё больше улучшений и модификаций от сообщества.