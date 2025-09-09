"Я не знаю, как вы это сделаете": Сатору Ивата посмеялся над планами на перевод Animal Crossing на английский язык

Легенда Nintendo Сатору Ивата «разразился смехом», когда узнал, что оригинальная Animal Crossing будет переведена на английский язык. Как рассказала Лесли Свон, бывший менеджер по локализации Nintendo of America, весь проект был настолько специфичен для японской аудитории, что перспектива его адаптации казалась по-настоящему устрашающей.

Игра, изначально вышедшая в Японии под названием Dōbutsu no Mori+ (Animal Forest на английском) для N64, а затем для GameCube, требовала перевода тысяч строк текста. Локализаторам пришлось создавать новые предметы, придумывать западные аналоги японских праздников, а также переименовывать всех персонажей и адаптировать их уникальные фразы под западный контекст.

«Когда продюсер Такаси Тезука впервые обратился ко мне с этим проектом, он ясно дал понять, что это будет масштабная задача», — вспоминает Свон. Процесс локализации занял от шести месяцев до года, включал бесконечные обсуждения деталей и творческие решения, чтобы сохранить дух игры, не потеряв при этом японский колорит.

Ивата, услышав о планах, просто смеялся: идея перенести столь насыщенный культурными особенностями мир в другую страну казалась почти невозможной. Тем не менее команда Nintendo of America справилась, создав версию, которая покорила сердца западных игроков и стала основой для глобального успеха франшизы.

Так зародился пример того, как тщательная локализация может превратить национальный хит в международную легенду, а смех Иваты стал символом вызова, который был успешно преодолён. Animal Crossing доказала: иногда невозможное просто требует немного креативности и терпения.