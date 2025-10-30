Animal Crossing: New Horizons с улучшенной графикой для Nintendo Switch 2 выйдет 15 января 2026 года

Nintendo объявила, что её вторая по популярности игра для Nintendo Switch, Animal Crossing: New Horizons, получит версию для Nintendo Switch 2 с графическими обновлениями и функциями, использующими преимущества Switch 2 и его улучшенное аппаратное обеспечение. Сегодняшние новости об Animal Crossing касаются не только игроков на Nintendo Switch 2: скоро выйдет новое обновление 3.0, которое будет доступно игрокам как на Nintendo Switch, так и на Switch 2.

Новая версия Animal Crossing: New Horizons для Switch 2 использует обновлённое оборудование для нескольких обновлений, каждое из которых представлено в новом трейлере. В нём также рассказывается о функциях, которые появятся в обновлении 3.0.

Версия New Horizons для Switch 2 и обновление до версии 3.0 будут доступны 15 января 2026 года. Если у вас уже есть New Horizons, вы сможете перейти на версию игры для Switch 2, купив пакет обновлений. Обновление до версии 3.0 бесплатно для всех игроков.

Что касается графических обновлений, включенных в версию New Horizons для Switch 2, Nintendo не вдается в подробности, но демонстрирует, что версия для Switch 2 будет выглядеть намного четче, чем версия для Nintendo Switch.

Наиболее значительными обновлениями, по-видимому, являются те, в которых New Horizons использует такие функции, как управление мышью на контроллерах Joy-Con 2 и микрофон на Switch 2, который теперь позволяет вам подзывать гостей на вашем острове, чтобы им было проще найти вас. Кроме того, вместо того чтобы приглашать на свой остров восемь игроков, вы и одиннадцать ваших друзей, которые были достаточно богаты, чтобы купить Switch 2, можете играть вместе с двенадцатью игроками, которые могут посещать один остров в версии для Switch 2.

Бесплатное обновление 3.0 добавляет новую функцию amiibo с совместимыми amiibo из игр Legend of Zelda и Splatoon, которая позволяет игрокам добавить на свой остров до четырёх новых персонажей, а также новые предметы и стили мебели для украшения острова. Также скоро выйдет новая совместная игра с LEGO, в которой игроки смогут использовать множество предметов LEGO для украшения и использования.

С обновлением 3.0 в New Horizons также появится новый отель, где игроки смогут бегать и открывать новые предметы и наряды, а также украшать различные комнаты отеля в соответствии с потребностями гостей.

New Horizons вышла в марте 2020 года и с тех пор стала одной из самых продаваемых игр от Nintendo для Switch.