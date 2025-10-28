Игрок потратил 2 года на DLC для Animal Crossing и остался без награды

Игрок Animal Crossing: New Horizons потратил два года на полное прохождение DLC Happy Home Paradise, но в итоге остался с пустыми руками. Пользователь Reddit под ником Beautiful-Support-56 рассказал, что он кропотливо спроектировал в дополнении более 350 домов для отдыха.

После достижения отметки в 350 домов я заметил, что животных, нуждающихся в коттеджах, становилось все меньше. А потом их не стало, и я остался один на пляже. Я разочарован, что нет абсолютно никакого признания, типа «поздравляем, вы спроектировали все дома, ура»!

В комментариях фанаты поддержали автора, отметив, что это довольно обидно. Тем более, что после завершения DLC на острове игрока не осталось других поселенцев.

«По крайней мере, в Breath of the Wild они дают тебе маленькую золотую какашку за то, что ты нашел все 900 короков».

«Очень жаль, что нет никакого признания. Было бы круто, если бы было какое-то большое празднование, как за другие достижения».

«Однажды у меня пропали все жители, после того как я спроектировал дом для каждого, а потом через некоторое время снова начали появляться случайные жители».

В DLC Happy Home Paradise геймеры обустраивают дома для отдыха, получая за это валюту и открывая новые предметы и улучшения. Дополнение для популярного симулятора Animal Crossing: New Horizons вышло 5 ноября 2021 года.