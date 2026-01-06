Nintendo продолжает поддерживать Animal Crossing: New Horizons - перед обновлением 3.0 вышел бесплатный контент

Несмотря на то что Animal Crossing: New Horizons вышла уже пять лет назад, Nintendo продолжает активно поддерживать игру новым контентом. В преддверии крупного обновления 3.0, запланированного на середину января, разработчики выпустили бесплатный праздничный набор предметов, приуроченный к наступлению 2026 года.

Как сообщил официальный аккаунт Nintendo of America в X, игроки уже сейчас могут загрузить специальные косметические предметы для New Horizons. В набор входят вязаная шапка, свитер и флаг, выполненные в единой цветовой гамме — тёмно-синий с фиолетовыми оттенками — и украшенные логотипом «2026». Чтобы получить эти предметы, необходимо иметь активную подписку Nintendo Switch Online и воспользоваться порталом пользовательских дизайнов прямо в игре.

Появление праздничной атрибутики удачно совпало с приближением обновления 3.0, которое также станет частью запуска улучшенной версии Animal Crossing: New Horizons для Nintendo Switch 2. Апдейт принесёт новые функции, украшения и жителей, дав игрокам ещё один повод вернуться на свои острова.

До выхода обновления остаётся чуть больше недели, и Nintendo словно подталкивает игроков подготовиться: навести порядок, избавиться от сорняков и накопить побольше «колокольчиков». Неожиданное обновление 3.0 и свежие бесплатные подарки стали приятным сюрпризом для фанатов серии и подтверждением того, что Animal Crossing по-прежнему остаётся важной частью экосистемы Nintendo — даже спустя годы после релиза.