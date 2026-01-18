Nintendo удалила из Animal Crossing: New Horizons "взрослый" остров с борделями и секс-шопами

Знаменитый скандальный остров в Animal Crossing: New Horizons, который на протяжении пяти лет был визитной карточкой "взрослого" контента в беззаботной игре, был окончательно удален Nintendo. Об этом в своем аккаунте в социальной сети X сообщил создатель острова, известный под ником @churip_ccc.

Остров стал интернет-феноменом, особенно популярным среди японских игроков и стримеров. С первых шагов по острову игроков встречал "Бесплатный информационный центр" - отсылка к реальным японским заведениям, которые указывают путь к борделям и стрип-клубам. Далее гостей ждала целая инфраструктура для взрослых: квартал красных фонарей, любовные отели, полуобнаженные статуи, секс-шопы с откровенными костюмами и игрушками, а также автоматы по продаже "натуральных трав".

Особый юмор создатель вложил в оформление домов жителей острова. Так, дом Блезерса, всезнающего филина, обычно ненавидящего насекомых, был превращен в своеобразное "святилище" Изабель, заваленное использованными салфетками и украшенное многочисленными портретами собачки-секретаря.

Несмотря на откровенно недетский контент, который явно нарушал пользовательское соглашение Nintendo, остров просуществовал удивительно долго - более пяти лет. @churip_ccc в своем прощальном сообщении не выразил гнева, а, напротив, поблагодарил компанию за то, что она "закрывала глаза на его деятельность так долго". Удаление острова, по данным Automaton, произошло накануне выхода крупного обновления 3.0 для Animal Crossing: New Horizons.

Это событие знаменует конец целой эры в истории игры, демонстрирующей, насколько далеко заходили игроки в создании альтернативных реальностей внутри уютного симулятора жизни от Nintendo. Теперь, чтобы увидеть наследие острова, остаются лишь архивные стримы и скриншоты.