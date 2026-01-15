В Animal Crossing: New Horizons появилась масса нового контента с выходом обновления 3.0

Nintendo выпустила долгожданное обновление версии 3.0 для Animal Crossing: New Horizons, добавив массу нового контента и улучшений, призванных сделать жизнь на острове ещё удобнее и увлекательнее.

Теперь игроки могут создавать до 10 предметов одновременно, а материалы из домашнего хранилища используются для DIY. Приложение DIY Recipes стало ещё полезнее: там отображаются запросы отеля и новые задания Тома Нука. Подарки из Animal Crossing: Pocket Camp и предметы из Super Mario Bros. теперь легко заказать через Nook Shopping без привязки к дополнительным аккаунтам.

Навигация на острове стала проще: удерживая кнопку L, вы двигаетесь в том же направлении. Изабель теперь предлагает мелодии острова при смене музыки, а флаг можно вернуть к оригинальному дизайну. В Nook’s Cranny можно закупать до 50 наборов кастомизации сразу, а Паскаль теперь дарит жемчуг за каждый полученный гребешок. Лейф поможет убрать сорняки быстрее и дешевле, а в приложении «Островная жизнь 101» появились новые советы.

Обновление также исправляет баги на Nintendo Switch 2 и добавляет поддержку новых предметов в NookLink, а газета острова получила новые статьи.

Animal Crossing: New Horizons 3.0 уже доступна для Nintendo Switch и Nintendo Switch 2, предлагая игрокам свежие возможности для творчества и украшения острова.