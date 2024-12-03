Вышла новая платная версия Animal Crossing: Pocket Camp. Вместо микро-транзакций теперь мы платим единоразово

Несмотря на более "приемлемую" монетизацию фанаты скучают по некоторым функциям прошлой версии. Игроки говорят о появившемся чувстве одиночества из-за отсутствия онлайн-режима и мультиплеера. Часть пользователей подчёркивает важность посещения лагерей друзей и обмена контентом. Новая платная версия стоит 10 долларов, и все покупки из старой версии переносятся в новую