ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Animal Crossing: Pocket Camp 21.11.2017
Адвенчура, Другой симулятор
5 4 оценки

Вышла новая платная версия Animal Crossing: Pocket Camp. Вместо микро-транзакций теперь мы платим единоразово

GeekBerserk

Несмотря на более "приемлемую" монетизацию фанаты скучают по некоторым функциям прошлой версии. Игроки говорят о появившемся чувстве одиночества из-за отсутствия онлайн-режима и мультиплеера. Часть пользователей подчёркивает важность посещения лагерей друзей и обмена контентом. Новая платная версия стоит 10 долларов, и все покупки из старой версии переносятся в новую

Источник  
-8
0
Комментарии: 0
Ваш комментарий