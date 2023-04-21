Animal Shelter 23.03.2022
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Animal Shelter теперь доступен для Nintendo Switch: помогайте животным найти новых хозяев

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Новости

Разработчики студии Games Incubator объявили об официальном выходе игры Animal Shelter Simulator для портативной консоли Nintendo Switch. Это уникальный симулятор, который позволяет игроку стать ответственным за приют для животных. В этом симуляторе игрок управляет приютом, ухаживает за подопечными животными и помогает им найти новый дом. Игроки также могут расширять приют и строить новые здания для животных.

Разработчики уделили внимание реалистичности игрового процесса и внедрили в Animal Shelter Simulator множество функций, связанных с экономическими вопросами и мероприятиями, связанными с уходом за животными. Каждый питомец обладает своими индивидуальными чертами, а игроку нужно следить за самочувствием и здоровьем каждого из них.

Симулятор приюта для животных уже был доступен на разных платформах, включая ПК и консоли PlayStation и Xbox. Animal Shelter Simulator – это не только интересная игра, но и возможность узнать больше о том, как управлять приютом для бездомных животных. С помощью этой игры игроки могут понять, насколько важно ухаживать за животными и находить для них новые дома.

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