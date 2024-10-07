Симулятор дрессировки животных Animal Trainer Simulator уже доступен в Steam

Польские разработчики из Games Incubator и PlayWay S.A., известные своими симуляторами, выпустили в Steam свежую игру — Animal Trainer Simulator. В этой игре вам предстоит с нуля создать центр дрессировки животных и управлять им. Причём тут важно не просто построить здание, а сделать такое место, где зверюшкам будет комфортно и безопасно.

А самое интересное начинается, когда вы приступаете к дрессировке. Вот где придётся попотеть. Нужно будет обучать животных разным командам и трюкам. При этом, как водится, не всё пойдёт гладко. Некоторые питомцы окажутся настоящими упрямцами, и вам придётся проявить недюжинную смекалку, чтобы найти к ним подход. Зато, если всё получится, животные отплатят вам любовью и преданностью.

Кстати, о комфорте для животных. В игре можно будет обустроить центр по полной программе: добавить трамплины, полосы препятствий, туннели и кучу других интересных штук. Да и про людей не забыли — можно сделать уютный холл с креслами и зоной ожидания. А ещё не забудьте про разные пространства для разных видов животных. Ведь у каждого свои причуды.

Ну и напоследок — в этой игре нельзя забывать, что животные нуждаются в заботе. Тут вам и расчёсывание, и купание, и, конечно же, вкусняшки. Короче говоря, если вы всегда мечтали почувствовать себя профессиональным дрессировщиком, но мама была против, — это ваш шанс.