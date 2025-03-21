Авторы Stasis показали новый трейлер Animal Use Protocol - жуткого хоррора о побеге разумного шимпанзе

На Future Games Show был представлен новый трейлер Animal Use Protocol, необычного survival horror, который сочетает напряженную атмосферу и нестандартный подход к повествованию. В центре истории — Пенн, сверхразумный шимпанзе, который пытается сбежать из рушащегося испытательного центра Anchorage Station.
Путь к свободе будет непростым: за Пенном охотятся огромные, злобные противники, а сам он уязвим. Однако у героя есть пара козырей. Первый — инструмент гравитационного манипулирования, напоминающий гравипушку из Half-Life 2. Второй — его напарник Трип, саркастичный спутник, который общается через аппарат преобразования речи.
Игра, вдохновленная эстетикой CRT, создаёт мрачное, тревожное настроение. Animal Use Protocol разрабатывается авторами Stasis и Bone Totem и выйдет в 2026 году на PC.
Выглядит интересно но почему бы не добавить небольшое покачивание грави-пушки а то создается ощущение как будто манки плывает над землей а не шагает.
От этих авторов всё интересно. Они могут в необычные игры.
Захватывающая история о том, как Цезарь украл гравипушку у Гордона.
Крыса с тамагочи прикольная. Офигеть насколько больная фантазия у некоторых разработчиков.
Планеты обезьян насмотрелись и решили создать что-то наподобие игры.
тут скорее всего что-то на подобии начала газонокосильщика
Wukong 2077)
Газонокосильщик ещё вспомнился, там шимпанзе тренировали в VR, она потом сбежала...
Роско)
Вроде и любопытно. Но локации какие то однообразно выглядят. И почему сразу вспомнилась SOMA.
Наверно единственное лично мне стало интересно. Что именно произошло в этом мире.
Этих я люблю.
Да, эти ребята умеют в жуткую атмосферу. Проходил все предыдущие игры студии Brotherhood Games. Особенно сильно поразили (в хорошем смысле) их самые первые игры: Cayne и Stasis. Кстати, они помогали InXile делать Wasteland 3 и ещё постоянно привлекали Марка Моргана - автора музыки к Fallout 1&2 😎
Ну, вообще-то шимпанзе очень умные наши не такие уж и дальние родственники. Мы с ними даже имеем общее в плане поведенческих особенностей это агрессивность и убийство себе подобных. И рад что этим(созданием игры) занились именно создатели Stasis ибо это их работа была весьма не дурна.
P.s. а учитывая как использовались и используются шимпанзе в той же медицине и нетолько. Подобная криптоистория вполне возможна. Кстати так и неизвестен у нас результат эксперимента в 30 годах 20 века по скрещиванию человека и шимпанзе. Насколько я знаю, он до сих пор засекречен. Булгаков в собачьем сердце намекает видимо на это, но хрен знает, так ли это.