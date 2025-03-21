Авторы Stasis показали новый трейлер Animal Use Protocol - жуткого хоррора о побеге разумного шимпанзе

На Future Games Show был представлен новый трейлер Animal Use Protocol, необычного survival horror, который сочетает напряженную атмосферу и нестандартный подход к повествованию. В центре истории — Пенн, сверхразумный шимпанзе, который пытается сбежать из рушащегося испытательного центра Anchorage Station.

Путь к свободе будет непростым: за Пенном охотятся огромные, злобные противники, а сам он уязвим. Однако у героя есть пара козырей. Первый — инструмент гравитационного манипулирования, напоминающий гравипушку из Half-Life 2. Второй — его напарник Трип, саркастичный спутник, который общается через аппарат преобразования речи.

Игра, вдохновленная эстетикой CRT, создаёт мрачное, тревожное настроение. Animal Use Protocol разрабатывается авторами Stasis и Bone Totem и выйдет в 2026 году на PC.