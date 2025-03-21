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Animal Use Protocol 2026 г.
Выживание, Ужасы, Инди, От первого лица
6.6 13 оценок

Авторы Stasis показали новый трейлер Animal Use Protocol - жуткого хоррора о побеге разумного шимпанзе

butcher69 butcher69

На Future Games Show был представлен новый трейлер Animal Use Protocol, необычного survival horror, который сочетает напряженную атмосферу и нестандартный подход к повествованию. В центре истории — Пенн, сверхразумный шимпанзе, который пытается сбежать из рушащегося испытательного центра Anchorage Station.

Путь к свободе будет непростым: за Пенном охотятся огромные, злобные противники, а сам он уязвим. Однако у героя есть пара козырей. Первый — инструмент гравитационного манипулирования, напоминающий гравипушку из Half-Life 2. Второй — его напарник Трип, саркастичный спутник, который общается через аппарат преобразования речи.

Игра, вдохновленная эстетикой CRT, создаёт мрачное, тревожное настроение. Animal Use Protocol разрабатывается авторами Stasis и Bone Totem и выйдет в 2026 году на PC.

47
14
Комментарии: 14
Ваш комментарий
CorporealOstron

Выглядит интересно но почему бы не добавить небольшое покачивание грави-пушки а то создается ощущение как будто манки плывает над землей а не шагает.

16
Кей Овальд

От этих авторов всё интересно. Они могут в необычные игры.

5
Rаyden

Захватывающая история о том, как Цезарь украл гравипушку у Гордона.

4
XpeH_B_naJIbTo

Крыса с тамагочи прикольная. Офигеть насколько больная фантазия у некоторых разработчиков.

3
Farid Movsumov

Планеты обезьян насмотрелись и решили создать что-то наподобие игры.

2
RudeHarold

тут скорее всего что-то на подобии начала газонокосильщика

0
kedmaker

Wukong 2077)

2
ka27

Газонокосильщик ещё вспомнился, там шимпанзе тренировали в VR, она потом сбежала...

2
kedmaker ka27

Роско)

1
Ammati

Вроде и любопытно. Но локации какие то однообразно выглядят. И почему сразу вспомнилась SOMA.
Наверно единственное лично мне стало интересно. Что именно произошло в этом мире.

1
Кринжовник

Этих я люблю.

0
Evialroot

Да, эти ребята умеют в жуткую атмосферу. Проходил все предыдущие игры студии Brotherhood Games. Особенно сильно поразили (в хорошем смысле) их самые первые игры: Cayne и Stasis. Кстати, они помогали InXile делать Wasteland 3 и ещё постоянно привлекали Марка Моргана - автора музыки к Fallout 1&2 😎

0
Schong Di
-1
Egik81

Ну, вообще-то шимпанзе очень умные наши не такие уж и дальние родственники. Мы с ними даже имеем общее в плане поведенческих особенностей это агрессивность и убийство себе подобных. И рад что этим(созданием игры) занились именно создатели Stasis ибо это их работа была весьма не дурна.

P.s. а учитывая как использовались и используются шимпанзе в той же медицине и нетолько. Подобная криптоистория вполне возможна. Кстати так и неизвестен у нас результат эксперимента в 30 годах 20 века по скрещиванию человека и шимпанзе. Насколько я знаю, он до сих пор засекречен. Булгаков в собачьем сердце намекает видимо на это, но хрен знает, так ли это.

-1