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Animal Use Protocol 2026 г.
Выживание, Ужасы, Инди, От первого лица
4.7 3 оценки

Разработчики Stasis анонсировали повествовательный хоррор на выживание Animal Use Protocol для ПК

monk70
Новости

Разработчик The Brotherhood, создатели Stasis и Stasis: Bone Totem, анонсировал Animal Use Protocol, повествовательную игру ужасов на выживание от первого лица. Она выйдет на ПК в Steam и GOG в середине-конце 2026 г.

В этой 3D-игре ужасов на выживание от первого лица с повествовательной направленностью вы играете за Пенна, сверхразумного шимпанзе, который возглавляет отчаянный побег лабораторных животных из кошмарного учреждения, где каждый угол таит в себе новый ужас.

Вооружившись только своей сообразительностью, инструментом для управления гравитацией и в сопровождении своего задиристого крысиного компаньона Трипа, вы будете скрытно перемещаться по антиутопической станции Анкоридж, неустанно преследуемой чудовищной химерой неудачных экспериментов.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
SOLUS5678

Необычно, но стоит присмотреться. Прошлые игры были сделаны атмосферно и качественно.

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