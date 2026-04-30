Тизер Animal Use Protocol задаёт тревожный тон: хоррор про побег лабораторных животных выглядит неожиданно жёстко

Студия The Brotherhood представила первый тизер Animal Use Protocol — и, судя по ролику «Run, Run, Run», проект делает ставку не на эффектные скримеры, а на постоянное давление и чувство уязвимости. Уже на этапе анонса игру сравнивают с Alien: Isolation и Amnesia: The Bunker, и это, пожалуй, довольно точное направление.

Главная идея выглядит свежо: игрок управляет не человеком, а гиперинтеллектуальным шимпанзе Пенном, который пытается вывести животных из кошмарной исследовательской станции. Такой выбор героя сразу меняет восприятие — вместо привычного «вооружённого выжившего» здесь скорее бегство и импровизация, чем борьба.

Геймплей строится вокруг скрытности, нехватки ресурсов и постоянного преследования. За игроком охотится нечто вроде химеры — результат неудачных экспериментов, и судя по тизеру, встреч с ней лучше избегать, чем искать. Это возвращает жанр к его корням, где страх рождается из беспомощности, а не из огневой мощи.

Интересно, что проект создаётся на Unreal Engine 5 и при этом не пытается выглядеть «блокбастером». Скорее наоборот — он делает ставку на атмосферу и историю, чем напоминает предыдущие работы студии вроде STASIS. Такой подход сейчас встречается реже, и на этом фоне Animal Use Protocol может выделиться.

Тизер уже отобрали для показа на Second Wind Games Showcase среди тысяч заявок, что говорит о внимании к проекту. Пока без даты релиза, но направление ясно: это не просто очередной хоррор, а попытка рассказать тревожную историю через нестандартный взгляд — буквально с другой стороны клетки.