Уютный кооператив с животными и мехами: ANIMALKIND выходит в раннем доступе 30 марта

Студия Uncommon Games объявила дату выхода кооперативного приключения с открытым миром ANIMALKIND. Игра появится в раннем доступе на ПК уже 30 марта и будет доступна через сервис Steam.

Действие проекта разворачивается в ярком пост-«павкалиптическом» мире, где главными героями становятся очаровательные животные, управляющие древними мехами. Игрокам предстоит исследовать дикую местность, собирать ресурсы и постепенно строить собственное поселение, превращая его в процветающий город.

В игре можно взять под контроль разных персонажей — от корги и элегантных кошек до енотов. Каждый герой обладает уникальными анимациями и возможностями кастомизации. Механические костюмы помогут путешествовать по миру, добывать материалы, создавать предметы и строить новые здания.

Проект поддерживает как одиночную игру, так и онлайн-кооператив до четырёх человек. Вместе игроки смогут исследовать динамичные биомы, приглашать в город новых жителей и развивать поселение, прокладывая дороги, строя дома и разбивая сады.

Разработчики отмечают, что ранний доступ позволит сообществу участвовать в развитии проекта: в будущем планируется добавить новые регионы, персонажей и дополнительные возможности для творчества.