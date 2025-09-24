Animula Nook: новый уютный симулятор жизни в стиле Animal Crossing готовится к выходу на ПК и консолях

Если вам близка атмосфера Animal Crossing и других симуляторов жизни, стоит обратить внимание на Animula Nook — новый проект от студии LilliLandia Games, входящей в лейбл Tencent Games. Игра выйдет на ПК (Steam и Epic Games Store), Mac, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch 2, однако точная дата релиза пока не объявлена.

Animula Nook предлагает игрокам перенестись в фэнтезийный лилипутский мир, где привычные предметы повседневности становятся гигантскими. Кофейник здесь похож на небоскрёб, пакет молока — на башню, а чашка — на целый дом. Мир игры обещает быть разнообразным и наполненным контрастными локациями: от шумного городка и леса с извилистой рекой до необычных миров, где всё состоит из еды.

Игрокам предстоит собирать ресурсы, строить собственное жилище, украшать его мебелью и экспериментировать с десятками вариантов одежды и аксессуаров для персонажа. В игре будет развита система крафта: можно создавать предметы с нуля, комбинировать модули и воплощать собственные дизайнерские идеи.

Отдельное внимание уделено жителям крошечного мира. Помимо человекоподобных существ, встретятся персонажи, вдохновлённые животными и даже предметами. Общение с ними станет важной частью игрового процесса, позволяя заводить друзей и развивать отношения.

Сочетая уютную атмосферу, творческую свободу и элементы исследования, Animula Nook обещает стать достойным конкурентом Animal Crossing и подарить игрокам новое тёплое приключение.