Миниатюрный мир ждёт игроков: альфа-тест Animula Nook стартует уже 19 марта

Издатель Tencent Games и студия LilliLandia Games объявили дату начала альфа-тестирования Animula Nook. Испытания стартуют 19 марта на PC.

Игрокам предложат опробовать симулятор жизни в необычном «лилипутском» мире, где можно исследовать окружение, обустраивать быт и взаимодействовать с фантастическими существами. Разработчики обещают атмосферное приключение с элементами творчества и исследования.

Подать заявку на участие в тестировании можно на официальном сайте проекта до 15 марта.

Полноценный релиз Animula Nook запланирован для PlayStation 5, Switch 2, PC (Steam и Epic Games Store), а также Mac, однако точную дату выхода разработчики пока не раскрывают.