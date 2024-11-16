В грядущем Animus Hub для Assassin's Creed не будет ни платного Battle Pass, ни подписки

О готовящейся к запуску платформе Assassin's Creed Infinity , центральном хабе Assassin's Creed , мы слышали уже давно, и хотя Ubisoft пока не раскрывает слишком много подробностей в официальном качестве, компания выпустила несколько разъяснений после недавних утечек и слухов относительно того, что ожидает игроков.
В посте на Reddit комьюнити-менеджер Assassin's Creed назвал слухи «недостоверными», но все же подтвердил, что грядущий Animus Hub - а именно так, судя по всему, он будет называться официально - не будет ни платных подписок, ни платных боевых пропусков (вопреки предыдущим сообщениям), и что все награды, заработанные в хабе, будут совершенно бесплатными. Весь «регулярный контент и миссии» также будут доступны игрокам без дополнительной платы.
Привет всем. До нас дошли недостоверные слухи о грядущем Animus Hub (бывшее кодовое название Infinity). Мы хотели бы воспользоваться случаем, чтобы внести ясность:
Все награды, доступные в Animus Hub, будут совершенно бесплатными.
В Animus Hub не будет платных подписок или платных боевых пропусков.
Игроки получат доступ к обычному контенту и миссиям без дополнительной платы.
Мы расскажем о нем подробнее ближе к релизу Assassin's Creed Shadows. Спасибо!
Очевидно, что несколько вопросов, начиная с того, как Animus Hub будет связан с основными частями серии и заканчивая тем, как он будет монетизироваться, пока остаются без ответа, но Ubisoft говорит, что больше информации будет предоставлено «ближе к релизу Assassin's Creed Shadows».
Assassin's Creed Shadows выйдет 14 февраля на PS5, Xbox Series X/S и PC.
Это юбисофт,.будет и донат и батлпас, ультрапас, ганджубас, первый класс. Всё будет.
Быстрее бы вышел этот Animus Hub , я так жду его ! А еще я жду игру с черножопым гомиком который легко может затеряться среди узкоглазого населения ... Это так реалистично !!!
шрек твой выход... // Alexandru Oprea
Ass'hub
Поначалу не будет, а потом впилим, как в вальгале, не сомневайтесь
Спасибо что не добавили платную дрисню в одиночные игры, kekw
Ага, верим.