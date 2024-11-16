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Animus Hub 2025 г.
6.8 93 оценки

В грядущем Animus Hub для Assassin's Creed не будет ни платного Battle Pass, ни подписки

Gruz_
Новости

О готовящейся к запуску платформе Assassin's Creed Infinity , центральном хабе Assassin's Creed , мы слышали уже давно, и хотя Ubisoft пока не раскрывает слишком много подробностей в официальном качестве, компания выпустила несколько разъяснений после недавних утечек и слухов относительно того, что ожидает игроков.

В посте на Reddit комьюнити-менеджер Assassin's Creed назвал слухи «недостоверными», но все же подтвердил, что грядущий Animus Hub - а именно так, судя по всему, он будет называться официально - не будет ни платных подписок, ни платных боевых пропусков (вопреки предыдущим сообщениям), и что все награды, заработанные в хабе, будут совершенно бесплатными. Весь «регулярный контент и миссии» также будут доступны игрокам без дополнительной платы.

Привет всем. До нас дошли недостоверные слухи о грядущем Animus Hub (бывшее кодовое название Infinity). Мы хотели бы воспользоваться случаем, чтобы внести ясность:

Все награды, доступные в Animus Hub, будут совершенно бесплатными.

В Animus Hub не будет платных подписок или платных боевых пропусков.

Игроки получат доступ к обычному контенту и миссиям без дополнительной платы.

Мы расскажем о нем подробнее ближе к релизу Assassin's Creed Shadows. Спасибо!

Очевидно, что несколько вопросов, начиная с того, как Animus Hub будет связан с основными частями серии и заканчивая тем, как он будет монетизироваться, пока остаются без ответа, но Ubisoft говорит, что больше информации будет предоставлено «ближе к релизу Assassin's Creed Shadows».

Assassin's Creed Shadows выйдет 14 февраля на PS5, Xbox Series X/S и PC.

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8
Animus Hub
2025 г.
Комментарии: 8
Ваш комментарий
СнопакДоминатор
До нас дошли недостоверные слухи.

Это юбисофт,.будет и донат и батлпас, ультрапас, ганджубас, первый класс. Всё будет.

4
Go_Ra

Быстрее бы вышел этот Animus Hub , я так жду его ! А еще я жду игру с черножопым гомиком который легко может затеряться среди узкоглазого населения ... Это так реалистично !!!

2
0ncnjqybr
не будет ни платных подписок, ни платных боевых пропусков
1
Пользователь ВКонтакте

шрек твой выход... // Alexandru Oprea

0
ka27

Ass'hub

0
Player is Ready

Поначалу не будет, а потом впилим, как в вальгале, не сомневайтесь

0
Jarvis666

Спасибо что не добавили платную дрисню в одиночные игры, kekw

0
Exies27

Ага, верим.

0