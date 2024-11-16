В грядущем Animus Hub для Assassin's Creed не будет ни платного Battle Pass, ни подписки

О готовящейся к запуску платформе Assassin's Creed Infinity , центральном хабе Assassin's Creed , мы слышали уже давно, и хотя Ubisoft пока не раскрывает слишком много подробностей в официальном качестве, компания выпустила несколько разъяснений после недавних утечек и слухов относительно того, что ожидает игроков.

В посте на Reddit комьюнити-менеджер Assassin's Creed назвал слухи «недостоверными», но все же подтвердил, что грядущий Animus Hub - а именно так, судя по всему, он будет называться официально - не будет ни платных подписок, ни платных боевых пропусков (вопреки предыдущим сообщениям), и что все награды, заработанные в хабе, будут совершенно бесплатными. Весь «регулярный контент и миссии» также будут доступны игрокам без дополнительной платы.

Привет всем. До нас дошли недостоверные слухи о грядущем Animus Hub (бывшее кодовое название Infinity). Мы хотели бы воспользоваться случаем, чтобы внести ясность:



Все награды, доступные в Animus Hub, будут совершенно бесплатными.



В Animus Hub не будет платных подписок или платных боевых пропусков.



Игроки получат доступ к обычному контенту и миссиям без дополнительной платы.



Мы расскажем о нем подробнее ближе к релизу Assassin's Creed Shadows. Спасибо!

Очевидно, что несколько вопросов, начиная с того, как Animus Hub будет связан с основными частями серии и заканчивая тем, как он будет монетизироваться, пока остаются без ответа, но Ubisoft говорит, что больше информации будет предоставлено «ближе к релизу Assassin's Creed Shadows».

Assassin's Creed Shadows выйдет 14 февраля на PS5, Xbox Series X/S и PC.