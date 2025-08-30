Альбион в Anno 117: Pax Romana станет "чужим миром" с кельтскими богами и варварскими войсками

Ubisoft продолжает раскрывать подробности Anno 117: Pax Romana, и во втором дневнике разработчиков компания сосредоточилась на провинции Альбион. По словам создателей, этот регион станет для игроков настоящей противоположностью цивилизованному Лациуму и будет восприниматься как «чужой мир» со своей культурой, верованиями и военными традициями.

Религия сыграет ключевую роль в игровом процессе. На островах можно будет возводить храмы и святилища, а затем выбирать божество, которое станет покровителем территории. У каждого культа будут уникальные преимущества: богиня животных Эпона увеличит производительность животноводства и ускорит доставку товаров, Лугос укрепит торговлю и логистику портов, а Кернуннос, бог природы, позволит использовать ресурсы болот и лесов, одновременно улучшая здоровье и интеллект населения. При этом выбор религиозного направления напрямую повлияет на отношения с независимыми персонажами — не все жители Альбиона готовы смириться с романизацией или поклонением чужим богам.

Религиозная жизнь не ограничится строительством храмов. Игроки смогут организовывать фестивали, снабжая горожан ресурсами. Такие праздники дадут не только экономические бонусы, но и защитят города от эпидемий, пожаров и восстаний, создавая баланс между культурным развитием и безопасностью.

Важным элементом станет и «дерево открытий». За очки Знания можно будет разблокировать новые здания, юниты и бонусы для экономики и армии. Часть технологий окажется уникальной для конкретных провинций. Например, в Альбионе можно изучить осушение болот: игроки построят шлюзы и каналы, превращая заболоченные территории в пригодные для строительства земли. Однако если эти конструкции будут разрушены, вода вернёт себе прежнюю территорию, восстановив природный ландшафт. Такая механика сделает управление регионом более рискованным и стратегически глубоким.

В Anno 117 вернутся наземные сражения. Хотя бои не станут основой игры, они заметно дополнят процесс. Альбион подарит игрокам два уникальных отряда. Axebearers — лёгкая пехота с массивными топорами, способная пробивать броню римских легионеров. Chariots — кельтские колесницы, сочетающие скорость кавалерии и дальнобойные атаки. Они идеально подходят для тактики «ударил и отступил», но практически беспомощны в ближнем бою. Содержание таких войск потребует ресурсов и рабочей силы, а благодаря транспортировке армий между провинциями колесницы можно будет отправить даже в Италию.

Разработчики также уделили внимание жителям Альбиона. Среди ключевых независимых персонажей выделяются Воада, Манкс и Атр, чьи судьбы напрямую зависят от решений игрока. Ubisoft подчёркивает, что атмосфера региона будет кардинально отличаться от Лация: дикая природа, кельтские боги, болотные технологии и необычные боевые единицы создадут ощущение пребывания на враждебной территории.

Ubisoft готовит больше материалов об Альбионе. На середину сентября назначен специальный стрим, где студия покажет дополнительные аспекты региона.

А уже 2 сентября 2025 года на PC через Ubisoft Connect и Steam выйдет демоверсия Anno 117: Pax Romana, которая будет доступна две недели. Полноценный релиз состоится 13 ноября 2025 года на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

Anno 117 обещает стать самой масштабной частью серии, а Альбион — её наиболее экзотической провинцией, где каждый шаг игрока будет восприниматься как вызов в борьбе между цивилизацией и «чужим миром».