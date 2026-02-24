Anno 117: Pax Romana будет доступна для бесплатной игры на этих выходных

Издатель Ubisoft объявил, что его стратегия в реальном времени Anno 117: Pax Romana будет доступна для бесплатной загрузки и игры с четверга, 26 февраля, по понедельник, 2 марта. Предложение бесплатных выходных будет действовать для версий игры на Ubisoft Connect, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

Ubisoft также проводит два Twitch-дропа, которые продлятся с 26 февраля по 12 марта и позволят игрокам получить ограниченные по времени награды.

Игроки, которые свяжут свои учётные записи Ubisoft и Twitch, а затем посмотрят трансляцию Anno 117 с включённой функцией выпадения предметов, получат логотип Callinectes после часа просмотра и логотип Venusian Shell после двух часов просмотра.

Anno 117: Pax Romana — восьмая игра в серии исторических стратегий в реальном времени Anno, действие которой разворачивается в период мира в Римской империи. Игра была выпущена в ноябре 2025 года и получила признание критиков, набрав 84 балла на Metacritic.