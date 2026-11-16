Anno 117: Pax Romana готовит патч с исправлениями - Ubisoft услышала жалобы на производительность и ошибки дополнения

Разработчики Anno 117: Pax Romana рассказали о ближайших планах после выхода обновления 3.0 и дополнения Dawn of the Delta. Команда поблагодарила игроков за отзывы и подтвердила, что уже готовит новый патч. Его выпуск ориентировочно запланирован примерно через неделю, а полный список изменений опубликуют ближе к релизу.

Среди проблем, над которыми работают авторы, — сильные задержки и сбои на PlayStation 5, ошибки с отметками путевых точек торговых маршрутов и чрезмерное количество кораблей во время задания по сопровождению. Также разработчики собираются исправить препятствие в основной сюжетной линии Dawn of the Delta, проблемы с продажей дорогих товаров у некоторых NPC и некорректную работу отдельных спецэффектов.

Отдельно команда прокомментировала жалобы на размер файлов Anno 117: Pax Romana на ПК. Разработчики изучают возможные способы уменьшить занимаемое игрой пространство, но предупреждают, что решение потребует дополнительного времени.

Заодно авторы отметили первую годовщину Anno 117: Pax Romana и поблагодарили сообщество за поддержку с момента выхода игры. Следующее большое обращение к игрокам состоится во время традиционной итоговой трансляции перед декабрьскими праздниками. Подробности о ней обещают раскрыть позднее.