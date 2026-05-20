Anno 117: Pax Romana готовится к большому лету обновлений - Ubisoft уже чинит баги и расширяет игру

Ubisoft продолжает активно поддерживать Anno 117: Pax Romana и, похоже, не собирается повторять ошибки многих современных стратегий, которые после релиза получают лишь пару формальных патчей. Разработчики поделились планами на ближайшие месяцы: игроков ждут новые исправления, косметический контент, прямые эфиры и свежие дневники разработки.

Недавно для игры вышел патч 1.5.1, исправивший ряд технических проблем, а также добавивший новые уровни для Лациума и Альбиона в Зале славы вместе с декоративными предметами. Но это лишь начало. Уже 28 мая авторы выпустят обновление 1.5.2, которое устранит раздражающие баги вроде неработающих обсидиановых плит, «мертвых зон» в портах и ошибок с переименованием кораблей. Судя по описанию, Ubisoft сейчас делает ставку именно на качество жизни игроков, и для градостроительной стратегии это особенно важно: подобные мелочи могут испортить десятки часов развития города.

Кроме того, на июнь запланировано еще одно крупное обновление вместе с косметическим набором «Цветущие города». Для фанатов Anno это хороший знак: серия всегда держалась не только на экономике, но и на удовольствии от создания красивых мегаполисов.

Отдельно разработчики напомнили о системе Bug Reporter, через которую игроки могут напрямую отправлять отчеты об ошибках. Такой подход выглядит куда полезнее привычного «мы вас услышали» в соцсетях — особенно если команда действительно реагирует на сообщения сообщества.

Также Ubisoft возвращает прямые трансляции на Twitch и готовит новые DevBlog-материалы о графике, разрушениях, интерфейсе и музыке. Похоже, Anno 117 хотят развивать как долгосрочную платформу, а не просто очередной релиз на сезон. Для поклонников стратегий это, пожалуй, самый обнадеживающий сигнал.