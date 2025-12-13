Anno 117: Pax Romana готовится к первому крупному апдейту: опубликованы примечания к обновлению 1.3

Разработчики Anno 117: Pax Romana наконец поделились примечаниями к первому крупному обновлению 1.3, которое должно исправить сразу несколько серьезных проблем, знакомых игрокам с момента релиза 13 ноября. Сам патч еще не вышел, однако список запланированных изменений уже дает представление о том, над чем команда работала в последние недели. До сих пор игра получила лишь небольшой хотфикс, затрагивавший в основном многопользовательский режим.

Одним из ключевых пунктов будущего обновления станет исправление системы богов. Ранее при потере соединения или отключении Зала славы Церера, Марс и Нептун могли полностью исчезать из сохранения. Согласно примечаниям к патчу, в версии 1.3 эта проблема должна быть устранена. Также разработчики отреагировали на критику артворков ИИ: изображения на экранах загрузки и в сюжетных событиях с заметными визуальными ошибками планируется заменить улучшенными вариантами.

В списке изменений значится и работа над мультиплеером. Десинхронизация должна происходить реже, а ряд сопутствующих ошибок будет исправлен. Интерфейс также получит доработки: исчезнут некоторые ошибки отображения, а в торговом меню появится более наглядная информация о хранении ресурсов.

Отдельное внимание уделено квестам — многие из них страдали от багов, мешающих прохождению или вызывающих путаницу в описаниях. Кроме того, будет улучшена генерация карт, из-за которой ранее могли пропадать острова.

При этом не все проблемы войдут в обновление 1.3: например, ошибки с глобальными бонусами богов пока остаются без решения. Дата выхода патча еще не объявлена, но релиз ожидается уже на следующей неделе. Сообщество ждет обновление с нетерпением, однако разработчики, судя по всему, предпочитают действовать осторожно, а не выпускать поспешные исправления.