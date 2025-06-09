Anno 117: Pax Romana наконец-то получила дату релиза, спетую римскими статуями в новом трейлере

Ubisoft уже раскрыла многие секреты восьмой части серии градостроительных симуляторов Anno 117: Pax Romana после первоначального анонса. Однако именно презентация PC Gaming Show 2025 принесла, пожалуй, самую важную информацию. Игра выйдет 13 ноября 2025 года. Дата выхода была раскрыта в новом трейлере с помощью некоторых исключительно живых и музыкальных статуй

За последний месяц Ubisoft раскрыла много информации об игре, будь то официальные материалы и посты создателей, или статьи людей, которые имели возможность ознакомиться с новой Anno. Игра не будет далеко отходить от шаблона, к которому нас приучили предыдущие части серии, но это не значит, что она не обойдется без существенных изменений в игровой механике.

Anno 117: Pax Romana выйдет на ПК, Xbox Series X/S и PlayStation 5.