Anno 117: Pax Romana обещает удобную активацию DLC - больше никаких "сейчас или никогда"

Разработчики готовящейся Anno 117: Pax Romana решили одну из самых раздражающих проблем предыдущей части серии — Anno 1800. В прошлой игре процесс активации дополнительного контента часто становился источником стрессов для игроков. При первом запуске игры появлялось окно с предложением активировать купленное DLC, но оно предоставляло только один шанс сделать выбор в начале новой игры. Пропустив окно или кликнув не туда, пользователь терял возможность использовать расширение, пока не начинал игру заново. Кроме того, многие DLC были недоступны до прохождения определённых частей кампании, что дополнительно раздражало фанатов.

В Anno 117: Pax Romana разработчики полностью изменили подход. Во время сессии вопросов и ответов на Reddit команда проекта сообщила, что DLC можно будет активировать в любой момент игры. Это значит, что игроки смогут подключать приобретённый контент тогда, когда им удобно, без опасений потерять доступ к нему из-за невнимательности. Скорее всего, опция активации будет доступна в настройках, что делает процесс гораздо более гибким и удобным.

Кроме того, новые области из DLC будут доступны независимо от прогресса в основной игре, что избавит игроков от необходимости дожидаться определённых этапов кампании. Платные дополнения к Anno 117 предложат разнообразный контент: среди прочего в игре появится Египет в качестве новой провинции, ипподром, а также крупнейшая карта в истории серии. Все эти расширения войдут в состав пропускного билета на первый год поддержки, что позволит фанатам заранее планировать своё приключение.

Разработчики также подтвердили, что Anno 117 в день релиза будет поддерживать фанатские моды, а подробности об инструменте моддинга обещаны в ближайшем будущем. Это особенно порадует сообщество, которое активно создаёт собственные сценарии, карты и механики для предыдущих игр серии.

Новая политика по работе с DLC и модами показывает, что Ubisoft прислушивается к сообществу и учитывает ошибки прошлых релизов. В совокупности с уже анонсированными дополнениями, гибкой активацией контента и инструментами моддинга, Anno 117: Pax Romana обещает стать более дружелюбной и удобной игрой для всех поклонников градостроительных стратегий.