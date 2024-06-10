Anno 117: Pax Romana перенесет серию градостроительных стратегий в Древнюю Римскую империю

Ubisoft анонсировала новую игру в серии Anno - Anno 117: Pax Romana, действие которой перенесется в Древнюю Римскую империю. Выход игры запланирован на 2025 год для PC, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

Хотя Ubisoft пока не готова показать геймплей, разработчики уже поделились коротким тизером, который знакомит игроков с глашатаем, провозглашающим прибытие нового губернатора, который должен принести в эти земли процветание.

Именно в эту роль вы и вживетесь, взяв под свое управление одну из римских провинций, будь то кельтские болота Альбиона или традиционные римские земли Латиума.

Со временем вы сможете объединить эти земли под своим флагом, управляя ресурсами, развивая экономику и дипломатические отношения с соседями.

Anno 117: Pax Romana станет первой игрой серии с момента выхода Anno 1800 в 2017 году. Она сохранит многие полюбившиеся фанатам элементы, такие как строительство городов, глубокий экономический симулятор и элементы 4X-стратегии.

Но это не просто очередная игра в серии - это новая эра для Anno. Ubisoft ставит перед собой амбициозную задачу - создать современную стратегию, способную выдержать конкуренцию на рынке.

"Мы хотим рассказать нерассказанную историю о том, как управляли римскими провинциями", - говорит креативный директор Мануэль Рейнер. "Это была эпоха мира и процветания, когда империя объединяла людей с трех континентов. И мы хотим показать, как римлянам удалось стабилизировать ситуацию".

Разработчики также обещают, что Anno 117 будет интересна игрокам любого уровня подготовки. Для новичков будет улучшен процесс знакомства с игрой, а для опытных игроков предусмотрена более высокая сложность.

"Мы хотим сделать игру более модульной", - говорит Рейнер. "Новые игроки могут выбрать одну провинцию, а опытные - объединять их, торговать и управлять несколькими землями одновременно".

Так что, хотя мы и привносим в Anno 117 инновации, мы остаемся верны наследию бренда.

В заключение Андерсон поделился, что это новая эра для Anno, и команда делает все возможное, чтобы оправдать высокие ожидания игроков.

Мы создаем римскую игру со свежим взглядом и невиданными масштабами в деталях. Мы делаем больше социального контента, больше контента на Twitch, и мы проводим ребрендинг, чтобы привлечь больше людей в наше сообщество, чтобы сделать семью Anno более крепкой и гостеприимной. Я думаю, что это настоящее начало партнерства между сообществом и разработчиками игры и совместной работы над созданием лучшего продукта.

Команда с нетерпением ждет возможности рассказать больше об игре Anno 117: Pax Romana в будущем, до запуска в 2025 году