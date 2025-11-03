Anno 117: Pax Romana переворачивает привычную механику - вместо предметов теперь специалисты

Ubisoft представила важные изменения в долгоживущей серии стратегий Anno: спустя 16 лет после выхода Anno 1404 ключевая система «предметов» претерпела масштабное обновление. В грядущей Anno 117: Pax Romana, действие которой разворачивается в эпоху Римской империи, её заменят специалисты — живые персонажи с уникальными навыками и историями.

Как сообщили разработчики в свежем дневнике, теперь вместо абстрактных предметов игроки будут нанимать специалистов — либо через выполнение заданий, либо посредством дерева открытий, либо у торговцев. Эти персонажи делятся на четыре категории, каждая со своими компетенциями и уровнями редкости. Особенно ценные специалисты могут приносить значительные бонусы, если разместить их в вилле губернатора — ключевом здании с самой широкой зоной влияния. Чем выше престиж игрока, тем больше экспертов можно поселить в вилле.

Других специалистов лучше будет отправлять в оффиции, чтобы распространять их бонусы на отдалённые регионы. Таким образом, система позволит игрокам экспериментировать с распределением ролей и выстраивать специализированные производственные центры по всей империи.

Хотя часть фанатов осторожно относится к переменам — в частности, к тому, что зоны влияния вилл и оффиций не пересекаются, — большинство сообществ встретило нововведения с любопытством. Проверить новую механику на практике можно будет 13 ноября, когда Anno 117: Pax Romana выйдет на PC, PS5 и Xbox Series X/S.