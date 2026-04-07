Anno 117: Pax Romana 13.11.2025
Стратегия, Симулятор, Экономика, Строительство
7.4 136 оценок

Anno 117: Pax Romana получил способ обхода защиты Denuvo с помощью гипервизора

Legend_of_the_Hero Legend_of_the_Hero

Для игры Anno 117: Pax Romana вышел способ обхода защиты Denuvo на основе гипервизора. Обход защиты уже позволяет запустить игру на процессорах AMD и Intel.

Игра вышла в ноябре прошлого года и оставалась не взломанной около полу года.

Отдельного внимания заслуживают оценки на Metacritic, где игра демонстрирует уверенно положительный приём: средний балл составляет около 80–82 из 100 от критиков. Эти показатели отражают устойчивый интерес к проекту и высокую оценку его глубины, проработки механик и исторической атмосферы. Обозреватели отмечают, что, несмотря на отдельные спорные элементы, игра успешно удерживает планку качества и остаётся заметным релизом в жанре стратегий.

Стратегия в сеттинге Римская империя, где вы управляете провинциями, развивая экономику, политику и общество. Исследуйте Лаций и Альбион, стройте города, принимайте решения и балансируйте между ростом, войной и благополучием населения.

ПК
AdriftDylan

Красавы! Резик 9 прошел,Атомик Харт,Дум начал и надоело пока...Нахаляву столько игр,аж башка кружится)) Дисков ссд объема на компе не хватает всё это проходить.

jax baron

дождались

BattleEffect

Хотелось бы блоги о взломах voices38

Пропал пацан

Animario

стрёмная эта движуха - что-то там в биосе выключать

Cherchell

Пабарабану.года 3 еще ждать все равно взломов пока войс раздуплится

