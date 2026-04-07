Anno 117: Pax Romana получил способ обхода защиты Denuvo с помощью гипервизора

Для игры Anno 117: Pax Romana вышел способ обхода защиты Denuvo на основе гипервизора. Обход защиты уже позволяет запустить игру на процессорах AMD и Intel.

Игра вышла в ноябре прошлого года и оставалась не взломанной около полу года.

Отдельного внимания заслуживают оценки на Metacritic, где игра демонстрирует уверенно положительный приём: средний балл составляет около 80–82 из 100 от критиков. Эти показатели отражают устойчивый интерес к проекту и высокую оценку его глубины, проработки механик и исторической атмосферы. Обозреватели отмечают, что, несмотря на отдельные спорные элементы, игра успешно удерживает планку качества и остаётся заметным релизом в жанре стратегий.

Стратегия в сеттинге Римская империя, где вы управляете провинциями, развивая экономику, политику и общество. Исследуйте Лаций и Альбион, стройте города, принимайте решения и балансируйте между ростом, войной и благополучием населения.