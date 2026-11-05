Anno 117: Pax Romana получила дополнение о Египте и балансе культур

Ubisoft выпустила дополнение Dawn of The Delta для градостроительной стратегии Anno 117: Pax Romana. Оно переносит игроков в Египет, предлагает развивать новые провинции, сочетать римские порядки с местными традициями и учитывать реакцию соперников.

В новом регионе предстоит искать баланс между римским укладом и египетской религией с культурой. Сильный перекос в одну из сторон приведёт к последствиям, которыми воспользуются конкуренты.

Dawn of The Delta уже доступно на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.