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Anno 117: Pax Romana 13.11.2025
Стратегия, Симулятор, Экономика, Строительство
7.4 151 оценка

Anno 117: Pax Romana получила дополнение о Египте и балансе культур

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Ubisoft выпустила дополнение Dawn of The Delta для градостроительной стратегии Anno 117: Pax Romana. Оно переносит игроков в Египет, предлагает развивать новые провинции, сочетать римские порядки с местными традициями и учитывать реакцию соперников.

В новом регионе предстоит искать баланс между римским укладом и египетской религией с культурой. Сильный перекос в одну из сторон приведёт к последствиям, которыми воспользуются конкуренты.

Dawn of The Delta уже доступно на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

Трейлеры 17 Обновления 16
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